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Общество

Репортаж из Невеля о пулемётчице Маншук Маметовой показали по Первому каналу

В спецпроекте «Одна на всех» Первый канал рассказывает истории героев Советского Союза из Казахстана, Молдавии и Туркмении. Людей, которые внесли важный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Съёмки проходили и в Псковской области. Съёмочная группа посетила Невель, чтобы узнать подробности о подвиге пулемётчицы Маншук Маметовой, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В 20 лет, защищая Невель, Маншук осталась одна у пулемёта и до последнего вела огонь по врагу. 23 октября 1943 года, через неделю после этого боя, Маншук Маметовой исполнился бы 21 год. Она стала первой казахской женщиной, получившей звание Героя Советского Союза.

Память о Маншук Маметовой хранят и в Казахстане, и в России. На уроках мужества рассказывают школьникам о ней и других героях, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны.

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