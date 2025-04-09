Мошенникам не удалось обмануть жителей из шести районов Псковской области, остальные отдали почти 90 млн рублей

13:46, 09 апреля 2025, ПАИ

С января по март в Псковской области мошенникам удалось обмануть 216 человек. В общей сложности они перевели злоумышленникам 87 млн 178 тысяч 179 рублей. На удочку пока не попался ни один житель Гдовского, Красногородского, Новоржевского, Пустошкинского, Куньинского и Усвятского районов.

Больше всего отдали жители Пскова – почти 54 млн рублей, Великих Лук – почти 12 млн рублей, Псковского района – почти 7 млн рублей, Пыталовского района – почти 3 млн рублей.

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают перевод средств на «безопасный счет» – 91 случай; взломанные аккаунты в социальных сетях – 12 случаев; мошенничество при покупке товаров в интернете – 47 случаев; неправомерный доступ к порталу «Госуслуги» – четыре случая; педложения о дополнительном заработке – 58 случаев.

«Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 или 112», – напоминают псковичам.