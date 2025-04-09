47 млн рублей направлено в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап»

14:09, 09 апреля 2025, ПАИ

47 млн рублей направлено в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап», сообщает официальный телеграм-канал региона.

Сейчас идёт конкурсный отбор по предоставлению грантов – он предоставляется для финансового обеспечения части затрат грантополучателя, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства.

Подача заявочной документации продлится до 1 мая включительно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Подробная информация о проводимом конкурсном отборе – на официальном сайте комитета.

«Агростартап» – хорошая возможность получить поддержку для фермеров. Например, благодаря этому гранту сидродельня «Заповедник» приобрела технику и оборудование. Сегодня «Заповедник» – одно из крупных производств, где в год выпускают более 250 тысяч литров продукции.

Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год 33 крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты «Агростартап» на сумму 123,5 млн рублей.