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Экономика

47 млн рублей направлено в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап»

47 млн рублей направлено в Псковской области на финансирование грантов «Агростартап», сообщает официальный телеграм-канал региона.

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

Сейчас идёт конкурсный отбор по предоставлению грантов – он предоставляется для финансового обеспечения части затрат грантополучателя, связанных с реализацией проекта создания и (или) развития хозяйства.

Подача заявочной документации продлится до 1 мая включительно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Подробная информация о проводимом конкурсном отборе – на официальном сайте комитета.

«Агростартап» – хорошая возможность получить поддержку для фермеров. Например, благодаря этому гранту сидродельня «Заповедник» приобрела технику и оборудование. Сегодня «Заповедник» – одно из крупных производств, где в год выпускают более 250 тысяч литров продукции.

Всего в Псковской области с 2019 по 2024 год 33 крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты «Агростартап» на сумму 123,5 млн рублей.

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