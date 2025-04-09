Почти 500 бездомных животных планируют отловить в Псковской области

16:14, 09 апреля 2025, ПАИ

483 бездомных животных планируют отловить в Псковской области по плану-графику. Из них – 399 собак и 84 кошки, сообщил председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.

«Работа по отлову бездомных животных ведётся с 2019 года. Спасибо нашим зоозащитникам и тем, кто организовал приюты, которых всего 12 в регионе», – отметил гость студии. По его словам, в первом квартале этого года уже отловили 36 собак и котов.

План-график по отлову бездомных животных формируется на основании заявок, которые подают муниципалитеты. Больше всего таких заявок поступило из Пскова, Острова и Невеля.

Всех отловленных животных направляют в приюты. 49 дней они содержатся за счёт бюджетных средств, а в остальное время за счёт пожертвований неравнодушных людей.