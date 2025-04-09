Алёна Трунова участвует в расширенном заседании коллегии Минтруда
Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова принимает участие в расширенном заседании коллегии Минтруда России по вопросу «Об итогах работы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2024 году и задачах на 2025 год». Об этом ПАИ сообщили в региональном профильном комитете.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отметил важность Всероссийского опроса работодателей, приёма предложений по целевому обучению и напомнил о возможности бесплатного переобучения по 740 образовательным программам.
В ближайшее время начнётся семинар-совещание по вопросам реализации нацпроекта «Кадры» в 2025 году.
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