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Карен Шахназаров проводит творческую встречу в Пскове

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист России, режиссёр Карен Шахназаров проводит творческую встречу в Доме молодежи в Пскове сегодня, 9 апреля, передает корреспондент ПАИ.

Карен Шахназаров. Фото: ПАИ

«Бывает, что абсолютно без всяких надежд делается картина, но и зрителю, и публике она нравится. Это такая загадка, которую я уже почти 50 лет не могу понять, – признался Шахназаров во время общения с молодёжью. – Но, конечно, если не попал в актёра, то картину очень трудно спасти, поэтому я постоянно на каждой картине очень долго провожу актёрские пробы».

После встречи пришедшим покажут фильм «Курьер» 1986 года, а Карену Шахназарову представят кинопроекты, созданные молодыми кинематографистами Пскова.

Творческая встреча проходит в рамках мастерской «В мире кино и театра» культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Этот проект в Псковской области с апреля 2024 года по июнь 2025 года реализует Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Также сегодня Карен Шахназаров посетил экспозицию псковских икон из собрания Псковского музея-заповедника «Живопись древнего Пскова». «Я очень впечатлен музеем, видно, с какой любовью он создан. Видно, что люди, которые его создавали, понимают и любят русское искусство. Очень впечатляет коллекция Псковского музея, особенно красивые и глубокие по своему содержанию иконы. Я с огромным удовольствием посмотрел. Рекомендую всем, кто будет в этих краях, обязательно посетить Псковский музей», – поделился впечатлениями кинорежиссёр.

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