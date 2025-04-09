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Общество

Псковичи могут пройти отбор для поступления в вузы Росгвардии

Отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Росгвардии проводит Управление Росгвардии по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Учебные заведения Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения – пять лет.

В качестве кандидатов рассматривают мужчин – граждан РФ со средним общим или средним профессиональным образованием. В их числе – граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, – до достижения ими 24 лет; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, до достижения ими 27 лет.

Отбор проходит в Военную академию Росгвардии, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ, Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ и Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию можно узнать на сайтах образовательных учреждений, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону (8 8112) 73-43-13.

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