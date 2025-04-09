27 псковичей пришли на приём к сенатору Алексею Наумцу

16:51, 09 апреля 2025, ПАИ

9 апреля сенатор от Псковской области Алексей Наумец провёл личный прием граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Большая часть вопросов касалась решения проблем участников СВО. Среди них вопросы по установлению статуса военнослужащих, по выплатам, предоставлению льгот, по вступлению в наследство членов семей погибших, по оказанию медицинской помощи действующим военнослужащим и дальнейшему направлению их в госпиталь.

«Сегодня из всех обращений сразу удалось решить шесть вопросов. В течение ближайших суток еще разберемся с некоторыми. Но с уверенностью сказать, что завтра точно будет все решено, невозможно. Некоторые вопросы любят тишину. В таком случае нужно идти на тихих лапах, чтобы достичь нужного результата», – рассказал Алексей Наумец.

За время работы сенатор Алексей Наумец и его команда уже многим помогли и с выплатами, и с реализацией прав членов семей военнослужащих.

Сегодня взят в работу вопрос по оказанию помощи в оформлении документов на удочерение ребенка. Сложность состоит в том, что необходимые справки нужно получить в Читинской области, боец воюет на курском направлении, а его жена проживает в Пскове, поэтому она обратилась к сенатору Алексею Наумцу.

«Думаю, что мы решим этот вопрос и распутаем в ручном режиме те проблемы, в которые люди попали», – отметил сенатор.

«За 37 лет моей календарной службы в Вооруженных силах это не первые боевые действия, в которых я участвую. Я как командир пропускаю все вопросы через себя. Тут невозможно быть безразличным. Самое главное в решении проблем – докопаться до истины, понять исходные данные. Как говорят, «от печки нужно танцевать». Вот добраться надо «до печки», а потом искать выход», – пояснил Алексей Наумец.