Жителям Псковской области необходимо зарегистрировать пчелосемьи до 1 сентября

17:18, 09 апреля 2025, ПАИ

Обязательная регистрация пчелосемей начнётся в Псковской области с 1 сентября, сообщил председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.

«Учёт сельскохозяйственных животных успешно внедрён как на территории Псковской области, так и по всей России. В прошлом году было зарегистрировано 60 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,4 миллиона свиней и 1,6 миллиона птиц. И это не просто разовая регистрация, а рутинная работа по перемещению животных, отслеживанию того, как они продаются в другие регионы, выбывают на убой. Всё это зафиксировано в электронном виде», – объяснил гость студии.

По словам Валерия Удалова, в этом году предусмотрена регистрация пчелосемей, лошадей и мелкого рогатого скота, такого как овцы и козы. Обязательная регистрация лошадей как промышленных, так и частных уже вступила в силу с 1 марта, они должны быть учтены и замаркированы. А зарегистрировать мелкий скот планируется до 1 декабря.