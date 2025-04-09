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Общество

Жителям Псковской области необходимо зарегистрировать пчелосемьи до 1 сентября

Обязательная регистрация пчелосемей начнётся в Псковской области с 1 сентября, сообщил председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.

Валерий Удалов. Фото: ПАИ

«Учёт сельскохозяйственных животных успешно внедрён как на территории Псковской области, так и по всей России. В прошлом году было зарегистрировано 60 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,4 миллиона свиней и 1,6 миллиона птиц. И это не просто разовая регистрация, а рутинная работа по перемещению животных, отслеживанию того, как они продаются в другие регионы, выбывают на убой. Всё это зафиксировано в электронном виде», – объяснил гость студии.

По словам Валерия Удалова, в этом году предусмотрена регистрация пчелосемей, лошадей и мелкого рогатого скота, такого как овцы и козы. Обязательная регистрация лошадей как промышленных, так и частных уже вступила в силу с 1 марта, они должны быть учтены и замаркированы. А зарегистрировать мелкий скот планируется до 1 декабря.

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