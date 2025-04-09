Первый детский медиафорум: большой день в Доме молодёжи

Сегодня – главный день Первого детского медиафорума Псковской области. Более 150 участников – активистов школьных медиацентров и наставников – работали сегодня на площадках регионального Дома молодежи. Лекция журналиста и медиатехнолога, доцента МГУ Романа Серебряного, презентация аудиоподкастов и видеороликов, созданных непосредственно на медиафоруме, пресс-клуб с региональным управляющим «Альфа-банком» Ириной Барановой, мастер-класс от одного из топов Псковской школы креативных индустрий Дианы Бартеневой, семинар по работе с молодежными редакциями от главреда газеты «Призыв» Ирины Лукашевич и – в качестве сюрприза – общение с российским кинорежиссером Кареном Шахназаровым.

Море общения, креатива, вопросов и ответов, драйва и новых проектов – это всё Первый псковский школьный медиафорум.