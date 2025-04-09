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Общество

350 тысяч приманок с вакциной для диких зверей разложат в лесах Псковской области

350 тысяч приманок с вакциной для диких зверей разложат в лесах Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 апреля.

Валерий Удалов. Фото: ПАИ

«В прошлом году в регионе было зафиксировано 12 случаев бешенства, из них шесть – среди домашних животных и ещё шесть – среди диких. В основном природный очаг сформировался на юге области – это Пустошкинский и Себежский районы, где много лесов», – отметил гость студии.

Для борьбы с распространением бешенства проводится вакцинация как домашних, так и диких животных. В прошлом году было привито 25 тысяч домашних животных, а для диких было разбросано 138 тысяч приманок. В 2025 году их количество возрастёт до 350 тысяч.

В этом году уже было зарегистрировано два случая бешенства в Пустошкинском и Себежском районах у кота и енота.

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