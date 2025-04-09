С 14 апреля в УГХ Пскова начнут принимать заявки на городской конкурс проектов ТОС

20:52, 09 апреля 2025, ПАИ

С 14 апреля по 16 мая будет осуществляться приём документов на конкурс территориальных общественных самоуправлений в Пскове. Проекты принимаются в управлении городского хозяйства (Фабрициуса, 6), сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Хотите установить детскую или спортивную площадку во дворе, видеонаблюдение или почтовые ящики, обновить контейнерную площадку или газон? Тогда отправляйте заявку на городской конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС)! Это ваш шанс сделать жизнь в вашем районе более комфортной!» – отметил глава города.

Он также напомнил, что каждый проект может включать только одно мероприятие по благоустройству, но можно подать сразу несколько заявок. Призовой фонд в этом году увеличен до 15 миллионов рублей, и каждый ТОС сможет получить до одного миллиона рублей на воплощение своей идеи в жизнь, добавил глава Пскова.

Узнать подробности можно по номеру (8 8812) 29-15-03.

Ранее сообщалось, что осуществлялся приём заявок на региональный конкурс проектов ТОС. Победителей конкурса комиссия определит не позднее 30 апреля.