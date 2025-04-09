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Общество

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте ректора ПсковГУ на два месяца

Прокуратура Псковской области приняла участие в судебном заседании по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной, обвиняемой в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: телеграм-канала "Псковская сводка. ПАИ"

По версии следствия ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом десять миллионов рублей.

Прокурор дал заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Псковской области.

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