Форум старшеклассников «Голос молодёжи» открылся в Пскове

10:29, 10 апреля 2025, ПАИ

Второй форум старшеклассников «Голос молодёжи» начался в Пскове сегодня, 10 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что видит в зале и знакомые, и новые лица. «И на всех лицах – улыбки, поэтому я считаю, что форум пройдёт в такой же атмосфере», – подчеркнул Игорь Сопов.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приветствовал участников форума в формате видеообращения. Глава региона отметил, что избирательная комиссия Псковской области уделяет много внимания работе с молодым поколением. По ее инициативе проводятся открытые уроки, круглые столы, игры, которые помогают узнать о работе избирательных кампаний.

«И результаты есть. Буквально три недели назад ученица 29-й гимназии стала победительницей Всероссийской олимпиады по избирательному праву, опередив более 15 тысяч человек. Кроме этого, по итогам первого форума мы с вами договорились провести конкурсный отбор молодежных проектов, участниками которого стали ребята от 16 до 18 лет. К защите допущено 27 заявок. Уверен, многие идеи будут реализованы и внесут свой вклад в развитие избирательной системы Псковской области», – подчеркнул губернатор.

Также к школьникам обратился глава Пскова Борис Елкин, который заметил, что форум является дополнительной мотивацией для взаимодействия молодёжи с органами власти.

«Это могут быть совершенно бытовые и рядовые вопросы. Всем большое спасибо, что пришли. Надеюсь, все пришли от души. Буду рад ответить на ваши вопросы и, конечно, буду поддерживать ваши начинания, потому что голос молодежи очень важен. Вы наше будущее, вы наша будущая опора. Вместе с вами мы будем делать нашу страну, нашу область и наш город лучше», – сказал Борис Елкин.

В рамках форума также работают интерактивные площадки, организованные Псковским государственным университетом, региональным Молодежным кадровым центром, Псковским городским молодёжным центром, а также молодежной избирательной комиссией Псковской области.