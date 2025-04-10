Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля

11 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, днём возможны прояснения. Ночью местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Днем также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура по области ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля
10 апреля 2025

Форум старшеклассников «Голос молодёжи» открылся в Пскове
10 апреля 2025

Какие дороги отремонтируют в Псковской области в этом году, рассказали в комитете по транспорту
10 апреля 2025

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отмечает день рождения
10 апреля 2025

ПсковГУ выиграл ещё один грант
10 апреля 2025

Под особым углом падения лучей закатного солнца: предложения об установке памятника бойцам СВО обсудили в Пскове
09 апреля 2025

Облик памятника псковским бойцам СВО описал скульптор
09 апреля 2025

Место расположения второго памятника бойцам СВО в Псковской области обсудили в правительстве региона

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...