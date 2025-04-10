Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля

10:46, 10 апреля 2025, ПАИ

11 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, днём возможны прояснения. Ночью местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днем также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура по области ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.