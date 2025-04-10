Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 11 апреля
11 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, днём возможны прояснения. Ночью местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Днем также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду. Температура по области ночью -2...-7 градусов, днем 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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