Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Программы ипотеки в России планируют сохранить и расширить

Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить и расширить. Однако новые льготы вводить не будут, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Фото: ПАИ

Приоритетной задачей является сохранение семейной ипотеки, несмотря на значительные затраты для бюджета. Государство компенсирует банкам разницу между льготной ставкой 6 % и текущей ключевой ставкой, что в этом году обойдётся более чем в один триллион рублей, отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что очень важно выполнить все взятые обязательства и оплатить проценты банкам по ипотечным кредитам, чтобы поддержать тех, кто уже получил кредиты.

Вице-премьер также рассказал о планах по расширению ипотечных программ, в частности, на Дальнем Востоке и новых территориях, где темпы развития ипотеки пока недостаточны. Кроме того, планируется возобновить программу IT-ипотеки, которая в настоящее время приостановлена из-за отсутствия дополнительной поддержки для банков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Пресс-клуб с Альфа-Банком прошел на Детском медиафоруме в Пскове
10 апреля 2025

Программы ипотеки в России планируют сохранить и расширить
10 апреля 2025

На страницы нью-йоркского журнала попали образы театра моды ПсковГУ
10 апреля 2025

В Пскове прошёл День призывника
10 апреля 2025

Екатерина Гончарова: Соглашение между правительством Псковской области и РАНХиГС – шаг для обеспечения достойного будущего ветеранов СВО
10 апреля 2025

Газифицированы ещё два района Псковской области
10 апреля 2025

Глава Пскова поздравил Александра Котова с днём рождения
10 апреля 2025

Пасху отметят в Псковском музее 20 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...