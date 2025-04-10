Программы ипотеки в России планируют сохранить и расширить

16:14, 10 апреля 2025, ПАИ

Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить и расширить. Однако новые льготы вводить не будут, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Приоритетной задачей является сохранение семейной ипотеки, несмотря на значительные затраты для бюджета. Государство компенсирует банкам разницу между льготной ставкой 6 % и текущей ключевой ставкой, что в этом году обойдётся более чем в один триллион рублей, отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что очень важно выполнить все взятые обязательства и оплатить проценты банкам по ипотечным кредитам, чтобы поддержать тех, кто уже получил кредиты.

Вице-премьер также рассказал о планах по расширению ипотечных программ, в частности, на Дальнем Востоке и новых территориях, где темпы развития ипотеки пока недостаточны. Кроме того, планируется возобновить программу IT-ипотеки, которая в настоящее время приостановлена из-за отсутствия дополнительной поддержки для банков.