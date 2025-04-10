О ситуации с прорывом канализации у школы №16 рассказал глава Пскова

17:24, 10 апреля 2025, ПАИ

При прокладке коммуникаций около школы №16 в Пскове одна из сетевых организаций повредила систему канализации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Ситуация находится под контролём, уже ведётся откачка сточных вод, а горводоканал приобрёл материалы для устранения повреждений», - уточнил Борис Елкин.

К восстановлению сетей приступят 14 апреля. «Мы делаем всё возможное, чтобы оперативно решить проблему и минимизировать неудобства для учеников и педагогов школы», - подчеркнул глава Пскова.