Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О ситуации с прорывом канализации у школы №16 рассказал глава Пскова

При прокладке коммуникаций около школы №16 в Пскове одна из сетевых организаций повредила систему канализации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Ситуация находится под контролём, уже ведётся откачка сточных вод, а горводоканал приобрёл материалы для устранения повреждений», - уточнил Борис Елкин.

К восстановлению сетей приступят 14 апреля. «Мы делаем всё возможное, чтобы оперативно решить проблему и минимизировать неудобства для учеников и педагогов школы», - подчеркнул глава Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Более 350 отрядов участвуют в муниципальном этапе «Зарница 2.0» в Псковской области
10 апреля 2025

«Бессмертный полк» пройдёт в смешанном формате по всей России
10 апреля 2025

О ситуации с прорывом канализации у школы №16 рассказал глава Пскова
10 апреля 2025

Михаил Ведерников подвёл итоги Первого детского медиафорума
10 апреля 2025

На сборную экскурсию по Псковскому кремлю и Варлаамовской башне приглашают псковичей
10 апреля 2025

Ремонтные работы в школах округа проконтролировал Алексей Севастьянов
10 апреля 2025

До финала проекта «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» осталось две недели
10 апреля 2025

Александр Голышев: Чувства национальной гордости и патриотизма являются частью культурного кода

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...