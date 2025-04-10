«Бессмертный полк» пройдёт в смешанном формате по всей России

17:57, 10 апреля 2025, ПАИ

В День Победы шествие Бессмертного полка будет организовано как онлайн, так и в традиционном формате. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Центрального штаба движения Елену Цунаеву.

Онлайн-формат «Бессмертного полка» остаётся, а там, где будет безопасно, шествие вновь состоится на улицах городов. Время проведения шествия определят местные власти, учитывая часовые пояса.

Безопасность шествия является приоритетом, подчеркнул сопредседатель Центрального штаба движения Сергей Макаров. На сайте «Бессмертного полка» будут размещены рекомендации для участников, уточнил он.

Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО штаб предложил формат «Бессмертный полк на передовой», в рамках которого участники спецоперации смогут рассказать истории своих семей, разместив портреты героев в местах дислокации и записав видеообращения к ветеранам Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате из-за пандемии. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате и собрало более 12 миллионов человек. В 2023 и 2024 годах очное шествие в столице и некоторых регионах было отменено из соображений безопасности.