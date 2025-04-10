Родственников героя Великой Отечественной войны со снимка в газете разыскивают в Псковской области

19:22, 10 апреля 2025, ПАИ

Родственников героя Великой Отечественной войны со снимка в газете «Сельская новь» от 9 мая 1987 года ищут в Псковской области. Об этом сообщает редакция издания.

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«Несколько дней назад отгремели последние бои на улицах Берлина, в штурме которого принимал участие и отдельный артиллерийский дивизион, в составе которого всю войну прошёл ефрейтор Алексей Комаровский. Привели себя в порядок солдаты, отдохнули после долгих бессонных ночей. И заиграл баян, затосковал по родному дому. Собрались вокруг гармониста бойцы, а тут и фотограф объявился: «Братцы, на память...» – подписали снимок в газете.

Ветеран войны Алексей Комаровский на фотографии – крайний слева. Имя героя новости внесено в книгу «Солдаты Победы», которая сейчас готовится к изданию рабочей группой.

Редакция газеты «Сельская новь» готовит о фронтовике заметку и просит отозваться родственников. В книге «Солдаты Победы» о нём есть краткая информация, но нет фотографии. Напечатанный в номере снимок – из семейного альбома, но в газете он представлен в очень плохом качестве. Возможно, в семейном альбоме мог сохраниться оригинал.