Министр внутренних дел наградил псковских полицейских, которые спасли тонувших рыбаков

08:51, 11 апреля 2025, ПАИ

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников МО МВД России «Невельский» Псковской области – начальника отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Максима Попова и оперуполномоченного отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Максима Михайлова медалями МВД России «За смелость во имя спасения». Их коллега – участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Максим Груздов – удостоен благодарности министра. За один день полицейские спасли двоих провалившихся под лед рыбаков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на озере со стороны центрального городского пляжа Невеля слышны крики о помощи. На место происшествия отправились Максим Попов и Максим Михайлов.

Из-за густого тумана видимость была ограничена, что создавало дополнительные сложности в поиске. Пройдя около 1,5 километра по льду, полицейские обнаружили двух мужчин, пытавшихся спасти тонущего рыбака. Сотрудникам полиции удалось вытащить мужчину из-подо льда и доставить его на берег озера. Там пострадавшего передали медикам. На данный момент его жизнь и здоровье вне опасности.

Через пару часов в тот же отдел полиции поступило еще одно сообщение о тонущем рыбаке на озере в деревне Смольники. Максим Михайлов и Максим Груздов выехали на место. На берегу озера Максим Михайлов и находившийся там сотрудник МЧС России взяли у местного жителя пластиковую лодку и, толкая ее по льду, стали пробираться к мужчине.

Действия сотрудников полиции, спасателей, а также местных жителей помогли избежать трагедии: они успешно извлекли мужчину из воды и доставили на берег, где он также был передан бригаде медиков.