Псковский конкурс видео о Великой Отечественной войне расширяет географию

09:07, 11 апреля 2025, ПАИ

Организаторы конкурса коротких видеороликов «Псков в годы Великой Отечественной войны» объявили о расширении географии участия, позволяя теперь присылать работы, посвящённые любым городам и объектам Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Участникам предлагается создать короткие видеоролики длительностью от 1 до 1,5 минут, освещающие исторические объекты или личности Пскова и Псковской области, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Видеоматериалы должны быть размещены на личной странице участника в социальной сети «ВКонтакте» в формате клипа с использованием хештегов #связьпоколений60 и #молодёжь60. Дополнительно необходимо заполнить анкету.

Приём работ продолжится до 24 апреля. Количество заявок от одного автора не ограничено, а сами работы могут быть выполнены как индивидуально, так и командно (до 5 человек). Жюри определит трёх победителей, которые получат дипломы, беспроводные наушники и колонку.

«Расширение географии конкурса позволяет охватить большее число значимых исторических объектов и личностей, сыгравших важную роль в годы войны, – отметила организатор мероприятия Мария Каменская. – Мы надеемся, что это привлечёт ещё больше участников и обогатит конкурс новыми работами».

Итоги конкурса подведут 1 мая. Подробности о требованиях к работам и условиях участия можно найти в положении о конкурсе на сайте центра.