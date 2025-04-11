Конкурс плаката к 80-летию Победы объявили в ПсковГУ

11:08, 11 апреля 2025, ПАИ

Конкурс плаката, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объявили в ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками конкурса могут стать дизайнеры, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций, учащиеся художественных школ и школ искусств.

Работы будут оценивать профессиональные художники и искусствоведы, а также представители организаторов конкурса.

Работы принимают до 1 мая, объявление итогов конкурса состоится не позднее 9 мая.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, следует обращаться по электронной почте designkonkurs@mail.ru. Также подробности можно посмотреть в положении.