Квадрокоптеры для псковских военнослужащих передал чемпион мира по грэпплингу

12:05, 11 апреля 2025, ПАИ

Квадрокоптеры для псковских военнослужащих передали многократный чемпион мира по грэпплингу Руслан Абдулаев и заслуженный мастер спорта, игрок клуба ЦСКА Дарья Шестакова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Техника была приобретена по запросу командиров наших соединений», - уточнил глава региона.

Передача квадрокоптеров организована в рамках акции «Щит добра». Инициатором проекта выступает президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

«Благодарю за поддержку наших военнослужащих! Победа будем за нами!» - написал Михаил Ведерников.