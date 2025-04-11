Квадрокоптеры для псковских военнослужащих передал чемпион мира по грэпплингу
Квадрокоптеры для псковских военнослужащих передали многократный чемпион мира по грэпплингу Руслан Абдулаев и заслуженный мастер спорта, игрок клуба ЦСКА Дарья Шестакова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Техника была приобретена по запросу командиров наших соединений», - уточнил глава региона.
Передача квадрокоптеров организована в рамках акции «Щит добра». Инициатором проекта выступает президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.
«Благодарю за поддержку наших военнослужащих! Победа будем за нами!» - написал Михаил Ведерников.
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