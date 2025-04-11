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Общество

До 22 июня в Пскове собирают пожертвования для ветеранов Великой Отечественной войны

Всероссийская акция «Красная гвоздика» началась в Пскове на базе муниципального штаба Центра подготовки волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы. Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре.

Фото: городской молодёжный центр

Акция предоставляет возможность каждому внести свой вклад в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. В обмен на пожертвование участники получат памятный символ – фетровый значок в виде красной гвоздики.

Оставить пожертвование можно с 10:00 до 18:00 в будние дни до 22 июня в отделе добровольчества Молодёжного центра Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15.

Собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам, включая оплату операций, реабилитационные курсы, закупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.

Как отмечают организаторы акции, за предыдущие годы помощь получили более 570 ветеранов и три социальных учреждения по всей России.

Мероприятие проводят «Волонтёры Победы» совместно с благотворительным фондом «Память поколений».

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