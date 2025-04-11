В правительстве Псковской области появилось управление муниципального развития

13:28, 11 апреля 2025, ПАИ

В правительстве Псковской области появилось управление муниципального развития. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: портал нормативно-правовых актов Псковской области



Фото: портал нормативно-правовых актов Псковской области



Согласно документу, управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области переименовано в управление муниципального развития.

Указ вступает в силу после истечения десяти дней после его официального опубликования.