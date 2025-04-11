В правительстве Псковской области появилось управление муниципального развития
В правительстве Псковской области появилось управление муниципального развития. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Фото: портал нормативно-правовых актов Псковской области
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Фото: портал нормативно-правовых актов Псковской области
Согласно документу, управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области переименовано в управление муниципального развития.
Указ вступает в силу после истечения десяти дней после его официального опубликования.
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