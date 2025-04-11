Почти 50 псковичей призовут на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии
48 псковичей призовут на военную службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Одновременно в воинских частях Росгвардии проходит увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.
Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только профессионально-психологическое тестирование, оценку состояния здоровья, но и изучение биографических данных.
Во время призыва в Росгвардию военнослужащим в военкоматах выдадут полевую форму расцветки «Мох» и «Синяя точка», в зависимости от предназначения воинской части, в которой будет проходить службу призывник.
Их не будут направлять в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.
Всего из регионов СЗФО в Росгвардию призовут около тысячи граждан, уточнили в пресс-службе.
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