Почти 50 псковичей призовут на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии

16:17, 11 апреля 2025, ПАИ

48 псковичей призовут на военную службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Одновременно в воинских частях Росгвардии проходит увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только профессионально-психологическое тестирование, оценку состояния здоровья, но и изучение биографических данных.

Во время призыва в Росгвардию военнослужащим в военкоматах выдадут полевую форму расцветки «Мох» и «Синяя точка», в зависимости от предназначения воинской части, в которой будет проходить службу призывник.

Их не будут направлять в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию призовут около тысячи граждан, уточнили в пресс-службе.