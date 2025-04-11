Команда детского технопарка «Кванториум Псков» победила в международном фестивале

20:00, 11 апреля 2025, ПАИ

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» одержала победу в международном фестивале «Технострелка», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Проморолик для Нижегородского художественного музея с использованием нейросетей кванторианского медиа стал лучшим на хакатоне МediaLight международного фестиваля. В мероприятии, которое прошло в Нижнем Новгороде, приняли участие более 700 человек со всей России.

От региона в фестивале приняли участие Даниил Пискунов, Ольга Лысова и Ева Калужская. Победителей включат в государственный информационный ресурс об одарённых детях. Это даёт право на участие в научно-образовательных программах и проектах, проводимых фондом «Талант и успех». Кроме того, это даст ребятам преимущества при поступлении в технические вузы.