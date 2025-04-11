Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» победила в международном фестивале

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» одержала победу в международном фестивале «Технострелка», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Проморолик для Нижегородского художественного музея с использованием нейросетей кванторианского медиа стал лучшим на хакатоне МediaLight международного фестиваля. В мероприятии, которое прошло в Нижнем Новгороде, приняли участие более 700 человек со всей России.

От региона в фестивале приняли участие Даниил Пискунов, Ольга Лысова и Ева Калужская. Победителей включат в государственный информационный ресурс об одарённых детях. Это даёт право на участие в научно-образовательных программах и проектах, проводимых фондом «Талант и успех». Кроме того, это даст ребятам преимущества при поступлении в технические вузы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

Команда детского технопарка «Кванториум Псков» победила в международном фестивале
11 апреля 2025

Михаил Ведерников отметил растущую роль общественных советов в жизни Псковской области
11 апреля 2025

Гала-концерт фестиваля «Российская студенческая весна» прошёл в Пскове
11 апреля 2025

Около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области ко Дню Победы
11 апреля 2025

Коллекцию украшений в виде планет Солнечной системы создали в России
11 апреля 2025

С чего правильно начинать ЗОЖ, рассказали в программе «Анамнез». Главное
11 апреля 2025

Субботник у обелиска жертвам фашизма проведут в Пскове 24 апреля
11 апреля 2025

В Пскове почтили память узников фашистских концлагерей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...