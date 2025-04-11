Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области

21:01, 11 апреля 2025, ПАИ

Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день мы вспоминаем тех, кто в годы Великой Отечественной войны стал жертвой фашистского режима и оказался в концлагерях, тюрьмах и гетто», – отметил глава региона.

Жители Псковской области и всей России возлагают сегодня цветы к мемориалам, зажигают свечи в память о тех, кто не дожил до дня Победы. В Пскове памятное мероприятие по традиции прошло в сквере Павших Борцов.

Фоторепортаж с траурного митинга, посвящённого 80-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей, можно увидеть здесь.