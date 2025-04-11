Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области

Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: ПАИ

«11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день мы вспоминаем тех, кто в годы Великой Отечественной войны стал жертвой фашистского режима и оказался в концлагерях, тюрьмах и гетто», – отметил глава региона.

Жители Псковской области и всей России возлагают сегодня цветы к мемориалам, зажигают свечи в память о тех, кто не дожил до дня Победы. В Пскове памятное мероприятие по традиции прошло в сквере Павших Борцов.

Фоторепортаж с траурного митинга, посвящённого 80-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей, можно увидеть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

Новую крышу установили на пятиэтажке в Пскове
11 апреля 2025

Михаил Ведерников принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым о весенних полевых работах
11 апреля 2025

Очередной груз передал бойцам СВО Псковский облсовпроф
11 апреля 2025

Родственников бойца с фотографии в газете разыскали в Псковской области
11 апреля 2025

Нужно находить в себе новые силы: ветеран СВО рассказал о своей жизни после тяжёлого ранения
11 апреля 2025

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству
11 апреля 2025

Председатель совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков: Стоящие перед нами задачи многогранны
11 апреля 2025

Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...