Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области
Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день мы вспоминаем тех, кто в годы Великой Отечественной войны стал жертвой фашистского режима и оказался в концлагерях, тюрьмах и гетто», – отметил глава региона.
Жители Псковской области и всей России возлагают сегодня цветы к мемориалам, зажигают свечи в память о тех, кто не дожил до дня Победы. В Пскове памятное мероприятие по традиции прошло в сквере Павших Борцов.
Фоторепортаж с траурного митинга, посвящённого 80-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей, можно увидеть здесь.
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