Названы победители областных этапов всероссийских конкурсов педагогов и мастеров

00:05, 12 апреля 2025, ПАИ

Победителей областных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог года России – 2025» и «Мастер года – 2025» определили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области



Фото: комитете по образованию Псковской области















Торжественная церемония состоялась в псковской гимназии № 29. На областном этапе конкурса «Учитель года России – 2025» победу одержала учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 Пскова Марианна Савина. В конкурсе «Воспитатель года России – 2025» первое место завоевала воспитатель детского сада № 24 Пскова Татьяна Струкова. Победитель конкурса «Учитель-дефектолог года России – 2025» – учитель-дефектолог (тифлопедагог) детского сада компенсирующего вида № 49 «Тополёк» Пскова Елена Акимова. А в конкурсе «Мастер года – 2025» первым стала мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова.

В этом году в конкурсах приняли участие 24 учителя, 17 воспитателей, восемь дефектологов и 15 мастеров со всего региона. Они соревновались на четырёх профессиональных состязаниях.