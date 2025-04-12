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Названы победители областных этапов всероссийских конкурсов педагогов и мастеров

Победителей областных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог года России – 2025» и «Мастер года – 2025» определили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области
  • Награждение победителей в Пскове
    Фото: комитете по образованию Псковской области

Торжественная церемония состоялась в псковской гимназии № 29. На областном этапе конкурса «Учитель года России – 2025» победу одержала учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 Пскова Марианна Савина. В конкурсе «Воспитатель года России – 2025» первое место завоевала воспитатель детского сада № 24 Пскова Татьяна Струкова. Победитель конкурса «Учитель-дефектолог года России – 2025» – учитель-дефектолог (тифлопедагог) детского сада компенсирующего вида № 49 «Тополёк» Пскова Елена Акимова. А в конкурсе «Мастер года – 2025» первым стала мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова.

В этом году в конкурсах приняли участие 24 учителя, 17 воспитателей, восемь дефектологов и 15 мастеров со всего региона. Они соревновались на четырёх профессиональных состязаниях.

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