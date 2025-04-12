Псковичей приглашают отпраздновать Пасху в духе пушкинского времени

16:24, 12 апреля 2025, ПАИ

Отпраздновать Светлое Христово Воскресение так, как его праздновали крестьяне в Святогорье во времена Пушкина, псковичи и гости региона смогут в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В этом году пасхальные гуляния в музейном комплексе «Водяная мельница в деревне Бугрово» будут проводить в течение трёх дней - 25, 26 и 27 апреля.

В основу сценария фольклорной программы, которую назвали «Христос воскрёс», легли многочисленные этнографические материалы, рассказала руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова. Это старинные обряды, местный литературный и музыкальный фольклор, например, псковские напевы «валымщиков» (от слова «валым» - повсеместно), которые ходили по дворам с праздничными поздравлениями и пожеланиями. Также с участниками праздничного рекреационно-познавательного театрализованного действа разучат церковный тропарь «Христос Воскресе», сыграют в традиционную игру - катание яиц, и другие.

«Ежегодно мы включаем в нашу программу вновь разученные календарно-приуроченные песни, записанные фольклористами на территории нынешней Псковской области. К этому празднику, например, мы готовим усвятскую, весеннюю игровую песню «Рябина, рябина, зелена-кудрява», которую принято было петь в хороводе. Пасхальный тропарь у нас прозвучит тоже усвятский. И, конечно, вместе с нашими гостями мы вспомним «пасхальные» строки Пушкина, чтившего этот главный для православных христиан праздник», - подчеркнула Ирина Егорова.

Желающих попасть на программу в музее просят сделать предварительную заявку по телефонам: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15, так как «Пушкинская деревня» в Бугрово, где проходит праздник, может единовременно принять не более сорока человек. Возрастные ограничения для участников праздника не предусмотрены.