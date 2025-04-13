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Как назывались улицы Пскова в годы немецкой оккупации, рассказали в архиве

Как назывались улицы Пскова в годы немецкой оккупации во время Великой Отечественной войны, рассказали в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

Оккупанты не только вводили новые порядки, ужесточали требования к местному населению и карали за малейшие проступки, они также меняли внутренний уклад жизни, вычеркивая то, что было когда-то понятным и простым для родившихся в этом городе.

Названия нескольких улиц просто перевели на немецкий язык. И поскольку этот язык изучали тогда в школах, они продолжали оставаться понятными для псковичей. А вот наименования улиц, которые были связаны с историей советской страны, вычеркивались. На смену им приходили сложные для слуха, с большим количеством согласных слова. Такая участь постигла улицу Советскую, Октябрьскую, Ленина, Свердлова и ряд других.

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