Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем.
Этот праздник предшествует Пасхе – главному христианскому празднику. По традиции в этот день в храмах освящают веточки вербы, которые затем хранят дома весь год, отметил глава региона.
«Впереди – Страстная седмица. Желаю всем сил, чтобы достойно провести эти дни перед великим праздником Христова Воскресения. Пусть Господь бережёт ваши семьи, а ваши дома будут наполнены теплом и любовью», - пожелал Михаил Ведерников.
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