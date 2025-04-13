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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Этот праздник предшествует Пасхе – главному христианскому празднику. По традиции в этот день в храмах освящают веточки вербы, которые затем хранят дома весь год, отметил глава региона.

«Впереди – Страстная седмица. Желаю всем сил, чтобы достойно провести эти дни перед великим праздником Христова Воскресения. Пусть Господь бережёт ваши семьи, а ваши дома будут наполнены теплом и любовью», - пожелал Михаил Ведерников.

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