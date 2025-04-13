Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем

11:15, 13 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем.

Этот праздник предшествует Пасхе – главному христианскому празднику. По традиции в этот день в храмах освящают веточки вербы, которые затем хранят дома весь год, отметил глава региона.

«Впереди – Страстная седмица. Желаю всем сил, чтобы достойно провести эти дни перед великим праздником Христова Воскресения. Пусть Господь бережёт ваши семьи, а ваши дома будут наполнены теплом и любовью», - пожелал Михаил Ведерников.