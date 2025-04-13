«Прошу выдать мне хлебную карточку»: историк ПсковГУ рассказала о том, как выживали псковичи во время оккупации

12:55, 13 апреля 2025, ПАИ

Двадцать артиллерийских залпов из двухсот двадцати четырех орудий: вечером 23 июля 1944 года в Москве салютовали частям и соединениям, освободившим древний Псков. Город был освобожден после 36 месяцев и 13 дней нацистской оккупации, которая началась 9 июля 1941 года. Преподаватель ПсковГУ, заведующая научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Татьяна Хришкевич поделилась архивными материалами о том, как жили горожане под гнетом фашистов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Псковская область в современных границах была образована в 1944 году. В годы Великой Отечественной войны она входила в состав Ленинградской и Калининской областей и была оккупирована нацистами с 1941 по 1944 год.

С началом наступления войск вермахта была объявлена эвакуация, которая началась 3 июля 1941 года. Из 68-тысячного довоенного населения разными путями выехать успело около 45 тысяч человек. Оккупация продолжалась до 22 июля 1944 года. Таким образом, небольшой город оказался в глубоком немецком тылу, что предопределяло особенности его повседневной жизни. Это было особо охраняемое место, сосредоточившее многочисленные немецкие структуры безопасности.

Механизмы выживания мирного населения на захваченной территории были тесно связаны с тем, где людей застала оккупация – в городе или сельской местности. Жизнь в деревне имела хоть и крайне слабые, но всё-таки преимущества, ввиду наличия подсобного хозяйства. В оккупированном городе такие возможности резко сокращались и надеяться можно было на доход либо от частной предпринимательской деятельности, либо от работы по найму.

С первых дней оккупации всё пригодное к труду население обязано было в кратчайшие сроки зарегистрироваться. Только после этого оставшиеся в городе жители имели право на легальный заработок и уплату налогов. Один из первых документов за сентябрь 1941 года требует от населения явиться для получения рабочего паспорта в управление труда на Плаунэр-штрассе № 11 (улица Ленина).

Оккупационные власти демонстрировали иллюзию свободы, возвращая частную собственность и возможность завести своё дело в целях самообеспечения. Книги по учёту налогов с частных торгово-ремесленных предприятий за январь-декабрь 1942 года показывают, что в Пскове было значительное количество частных предприятий. Среди них сапожники, парикмахерские, комиссионные магазины, торговля подержанными вещами, рыбная торговля и овощная, торговля хлебом, столовые. Частная торговля предоставляла жителям города возможность купить почти все необходимые не только продуктовые, но и промышленные товары.

Одна из самых частых сфер частного предпринимательства в годы оккупации – сфера услуг, в частности, портновское дело. Портнихи, швейные, пошивочные мастерские встречаются в материалах архива с наибольшей частотой.

Помимо частного предпринимательства небольшая часть горожан работала на управу. Городское управление давало самую разнообразную работу. Большая её часть была низкооплачиваемой. Сохранились счета, поданные в управу от граждан города, которые выполняли заказы или продавали управе необходимые для проведения ремонта и отсутствующие в условиях оккупации инструменты и материалы. Многочисленные счета показывают, что управа скупала от жителей города каучуковые трубки, напильники, краны, вентили, наждачные круги, сверла американские, иголки.

Трудовая деятельность являлась основанием для получения хлебных и продовольственных карточек. Работающие на предприятиях вносились в списки централизованно и получали 300 граммов хлеба в день, неработающие – 175. Как правило, списки указывали имя, фамилию, отчество, год рождения, должность. В ряде случаев довоенную квалификацию или место работы. Например, списки на получение хлебных карточек рабочими и служащими жилищного отдела городского управления за январь 1944 года перечисляет 96 человек, работающих дворниками. Однако в подавляющем большинстве их предыдущие квалификации - это санитарки, шорники, сторожа, обойщики, прачки, пекари, сапожники, печники, угольщики, возчики, кладовщицы, бухгалтеры, грузчики, слесари, электрики.

Списки на получение хлебных карточек ярко свидетельствуют, как изменилась жизнь тех, кто вынужден был остаться в оккупированном городе. Мало кто смог сохранить предыдущее место работы. В поисках заработка люди были вынуждены устраиваться на любую доступную работу. Например, список жилищного отдела - это бывшие учителя, счетоводы, адвокаты, бухгалтеры, кассиры. Списки подсобного хозяйства отдела городского управления на январь 1944 года: чернорабочий работает ассенизатором, тракторист – конюхом, кровельщик – рабочим, агроном-садовод – зав. участком, крестьянин – печником, нотариус – счетоводом, цветовод – бригадиром. И только кузнец и санитарка сохранили свою квалификацию.

Основанием на получение продовольственной карточки мог быть промысловый патент, заявление о частной предпринимательской деятельности или договор о найме на работу. Заявления в карточное бюро также позволяют увидеть разнообразие трудовой деятельности псковичей в годы оккупации: «Прошу выдать мне хлебную карточку. Я даю частные уроки по русскому языку и арифметике. 24 июня 1943 г.», «Даю частные уроки по русскому языку», «Имею несколько учеников», «Я даю уроки на дому», «Занятия ежедневно с 5 до 7 вечера».

Большинство трудоспособного населения Пскова работы не имело и по приказу германских властей привлекалось в поряд­ке трудовой повинности на работы: по ремонту железнодорожных и шоссейных дорог и мостов, строительство оборонительных соору­жений, выгрузку и погрузку грузов и т.п. Часть псковичей были отправлены в город Нарву для работы на восстановленных и введенных в эксплуатацию фабриках: Кренсгольмская мануфактура», «Парусиновая» и «Суконная». Лицам, используемым на трудовых работах по месту житель­ства или в близлежащем районе, немцы питания не давали.

Население города было абсолютно бесправным. Любое неисполнение распоряжений властей, уклонение от трудовой повинности рассматривалось как саботаж и строго наказывалось: от штрафа до тюрьмы и расстрела. За отказ от работы штраф был самым лёгким выходом. Зачастую это были принудительные работы или отправка в лагерь. Псковская тюрьма была переполнена, иногда в камерах заключенные могли только стоять.

Выживание в оккупированном Пскове, как и в любом захваченном нацистами городе превратилось в жесточайшую борьбу за жизнь. К моменту освобождения в городе из довоенных 68 тысяч человек осталось менее тысячи человек.

Но, безусловно, больше пострадала сама область. С современной территории Псковской области были угнаны на работу в Европу более 190 тыс. человек. Только в Псковском районе из 406 деревень было полностью сожжено и сметено с лица земли 325. От рук оккупантов в регионе из 2834 колхозов пострадал 2691 колхоз.

По официальным подсчетам, согласно соответствующему акту комиссии 1945 года, Псковской области был нанесен ущерб почти в 27 млрд рублей.