В новой рубрике депутаты Псковского областного Собрания расскажут о своих родных - ветеранах

15:50, 13 апреля 2025, ПАИ

К 80-летию Победы Псковское областное Собрание в своём телеграм-канале запустило рубрику #БессмертныйполкСобрания. Первым о своих родных рассказал депутат Олег Савельев.

«Мой дед Василий Семёнович Симанов с первых дней Великой Отечественной войны был на фронте. В 1941 году в кровопролитных сражениях он сдерживал фашистов, рвавшихся к Москве. А в январе 1943 года освобождал Великие Луки. В наступлении под Новоржевом связист Симанов получил тяжёлое осколочное ранение в живот. Считался безнадёжным, но выжил. И после пяти месяцев госпиталя снова отправился на фронт. За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, был награждён Орденом Славы», - рассказал Олег Савельев.

Василий Симанов вернулся в родную деревню Трубицы в 1944 году после тяжелой контузии. «Дома его ждали жена Ирина Павловна с детьми, среди которых была моя мама. В августе 1941 года, когда немцы оккупировали Кунью, бабушка подготовила в густом ельнике землянку, тайком перенесла туда тёплую одежду, керосин, продукты и с тремя малолетними детьми до самой зимы жила в лесу. Лишь холод и голод заставили её вернуться в деревню, где обосновались фашисты. До конца января 1942 года семье пришлось жить в хлеву и питаться картошкой, выкопанной из-под снега, пока наши войска не изгнали немцев из деревни», - поделился Олег Савельев.

После освобождения Куньи на станцию стали прибывать эшелоны с боеприпасами. «Среди добровольцев, кто вызвался подвозить их на передовую, был и 16-летний Дима Савельев, мой отец. Линия фронта под Великими Луками простояла целый год. Перевозить снаряды под обстрелами и бомбёжками было страшно, но это только закалило парня. После освобождения Великих Лук он ушёл добровольцем на фронт. Брал Кёнигсберг и дошёл с боями до Праги», - рассказал Олег Савельев.