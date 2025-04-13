Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Савченко с соборным духовенством и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко).
Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
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Фото: пресс-служба Псковской епархии
По окончании литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
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