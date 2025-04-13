Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим

18:39, 13 апреля 2025, ПАИ

В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Савченко с соборным духовенством и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко).

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии









По окончании литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.