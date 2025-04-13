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Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим

В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил божественную литургию в в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим. Фото: пресс-служба Псковской епархии

Ему сослужили клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Савченко с соборным духовенством и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко).

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.

  • Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
    Фото: пресс-служба Псковской епархии
  • Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
    Фото: пресс-служба Псковской епархии

По окончании литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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