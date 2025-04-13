Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина
Мальчик из Усвятского района Гордей Шитиков на протяжении десяти лет создает коллекцию фигурок из пластилина. Об этом пишет газета «Новая жизнь».
Еще будучи дошкольником у него появилось хобби - лепка из пластилина. Первую свою работу он сделал в четыре года.
Гордей создает самые разнообразные фигурки: от милых животных до фантастических персонажей. Его любимые герои связаны с мифологией: Боги Египта, Греции, Китая..
Было время, когда Гордей увлекался мультипликационными героями: крокодил Гена и Чебурашка, старуха Шапокляк, Винни Пух и Пятачок, персонажи «Ну, погоди». Всего коллекция мальчика насчитывает более ста различных фигурок.
«На одну фигурку из пластилина, в зависимости от размера уходит от 30 минут до одного часа. А сколько пластилина за все время использовано, и не знаю, ведь занимаюсь лепкой больше десяти лет!» - поделился Гордей.
Сейчас ученика седьмого класса Усвятской средней школы захватило новое увлечение - футболом. А еще учится в детской музыкальной школе по классу баяна. «Но лепка не ушла на второй план, ведь одна из его последних работ посвящена именно футболу», - отметили в газете.
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