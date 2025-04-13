Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина

Мальчик из Усвятского района Гордей Шитиков на протяжении десяти лет создает коллекцию фигурок из пластилина. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Еще будучи дошкольником у него появилось хобби - лепка из пластилина. Первую свою работу он сделал в четыре года.

Гордей создает самые разнообразные фигурки: от милых животных до фантастических персонажей. Его любимые герои связаны с мифологией: Боги Египта, Греции, Китая..

Было время, когда Гордей увлекался мультипликационными героями: крокодил Гена и Чебурашка, старуха Шапокляк, Винни Пух и Пятачок, персонажи «Ну, погоди». Всего коллекция мальчика насчитывает более ста различных фигурок.

«На одну фигурку из пластилина, в зависимости от размера уходит от 30 минут до одного часа. А сколько пластилина за все время использовано, и не знаю, ведь занимаюсь лепкой больше десяти лет!» - поделился Гордей.

Сейчас ученика седьмого класса Усвятской средней школы захватило новое увлечение - футболом. А еще учится в детской музыкальной школе по классу баяна. «Но лепка не ушла на второй план, ведь одна из его последних работ посвящена именно футболу», - отметили в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 апреля 2025

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»
13 апреля 2025

Дождевые тучи принесет циклон на Северо-Запад
13 апреля 2025

Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина
13 апреля 2025

Митрополит Матфей совершил божественную литургию в празднование входа Господня в Иерусалим
13 апреля 2025

Наступление «автомобильной» весны спрогнозировали синоптики
13 апреля 2025

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 14 апреля
13 апреля 2025

О правилах театрального этикета рассказали псковичам
13 апреля 2025

Псковские археологи объяснили, откуда берутся названия раскопов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...