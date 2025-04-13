Усвятский мальчик за десять лет создал коллекцию фигурок из пластилина

19:07, 13 апреля 2025, ПАИ

Мальчик из Усвятского района Гордей Шитиков на протяжении десяти лет создает коллекцию фигурок из пластилина. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

Еще будучи дошкольником у него появилось хобби - лепка из пластилина. Первую свою работу он сделал в четыре года.

Гордей создает самые разнообразные фигурки: от милых животных до фантастических персонажей. Его любимые герои связаны с мифологией: Боги Египта, Греции, Китая..

Было время, когда Гордей увлекался мультипликационными героями: крокодил Гена и Чебурашка, старуха Шапокляк, Винни Пух и Пятачок, персонажи «Ну, погоди». Всего коллекция мальчика насчитывает более ста различных фигурок.

«На одну фигурку из пластилина, в зависимости от размера уходит от 30 минут до одного часа. А сколько пластилина за все время использовано, и не знаю, ведь занимаюсь лепкой больше десяти лет!» - поделился Гордей.

Сейчас ученика седьмого класса Усвятской средней школы захватило новое увлечение - футболом. А еще учится в детской музыкальной школе по классу баяна. «Но лепка не ушла на второй план, ведь одна из его последних работ посвящена именно футболу», - отметили в газете.