Можно ли забрать единовременно всю сумму накопительной пенсии, объяснили в Соцфонде

08:24, 14 апреля 2025, ПАИ

Накопительную часть пенсии можно получить единоразовой выплатой. Как это сделать, объяснили ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Условия получения пенсионных накоплений единовременно:

1. Возраст для получения:

женщины – с 55 лет;

мужчины – с 60 лет;

также возможно при праве на досрочную пенсию.

2. Условия единовременной выплаты:

размер накопительной пенсии не должен превышать 10 % от прожиточного минимума пенсионера;

в 2025 году прожиточный минимум составит 15 250 рублей (10 % – 1 525 рублей).

3. Пример расчёта:

накопления: 300 000 рублей;

ожидаемый период выплаты: 22,5 года (270 месяцев);

расчёт: 300 000 рублей ÷ 270 месяцев = 1 111 рублей;

поскольку 1 111 рублей < 1 525 рублей, будет назначена единовременная выплата.

4. Куда обратиться для получения:

клиентская служба Социального фонда России;

негосударственный пенсионный фонд (если выбран для управления накоплениями);

5. Где узнать информацию о накоплениях:

выписка из ИЛС на портале «Госуслуги».

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.