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Общество

Можно ли забрать единовременно всю сумму накопительной пенсии, объяснили в Соцфонде

Накопительную часть пенсии можно получить единоразовой выплатой. Как это сделать, объяснили ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

Условия получения пенсионных накоплений единовременно:

1. Возраст для получения:

  • женщины – с 55 лет;
  • мужчины – с 60 лет;
  • также возможно при праве на досрочную пенсию.

2. Условия единовременной выплаты:

  • размер накопительной пенсии не должен превышать 10 % от прожиточного минимума пенсионера;
  • в 2025 году прожиточный минимум составит 15 250 рублей (10 % – 1 525 рублей).

3. Пример расчёта:

  • накопления: 300 000 рублей;
  • ожидаемый период выплаты: 22,5 года (270 месяцев);
  • расчёт: 300 000 рублей ÷ 270 месяцев = 1 111 рублей;
  • поскольку 1 111 рублей < 1 525 рублей, будет назначена единовременная выплата.

4. Куда обратиться для получения:

  • клиентская служба Социального фонда России;
  • негосударственный пенсионный фонд (если выбран для управления накоплениями);

5. Где узнать информацию о накоплениях:

  • выписка из ИЛС на портале «Госуслуги».

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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