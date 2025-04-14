Можно ли забрать единовременно всю сумму накопительной пенсии, объяснили в Соцфонде
Накопительную часть пенсии можно получить единоразовой выплатой. Как это сделать, объяснили ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.
Условия получения пенсионных накоплений единовременно:
1. Возраст для получения:
- женщины – с 55 лет;
- мужчины – с 60 лет;
- также возможно при праве на досрочную пенсию.
2. Условия единовременной выплаты:
- размер накопительной пенсии не должен превышать 10 % от прожиточного минимума пенсионера;
- в 2025 году прожиточный минимум составит 15 250 рублей (10 % – 1 525 рублей).
3. Пример расчёта:
- накопления: 300 000 рублей;
- ожидаемый период выплаты: 22,5 года (270 месяцев);
- расчёт: 300 000 рублей ÷ 270 месяцев = 1 111 рублей;
- поскольку 1 111 рублей < 1 525 рублей, будет назначена единовременная выплата.
4. Куда обратиться для получения:
- клиентская служба Социального фонда России;
- негосударственный пенсионный фонд (если выбран для управления накоплениями);
5. Где узнать информацию о накоплениях:
- выписка из ИЛС на портале «Госуслуги».
По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.
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