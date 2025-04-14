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Спорт

Пскович выиграл серебро всероссийского турнира по карате в Казани

Пскович Алексей Буравлёв стал серебряным призёром всероссийских соревнований по карате «Кубок АК Барс», которые прошли в Казани с 10 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Пскович выиграл серебро всероссийского турнира по карате в Казани. Фото предоставил Антон Потебня

В соревнованиях участвовали более 2 000 спортсменов из 15 стран. Потебня отметил, что прошедший турнир является одним из самых масштабных и престижных в России. «Традиционно «Кубок АК Барс» – это высокая конкуренция, сильнейшие спортсмены и возможность проверить себя каждому спортсмену», – сказал он.

Алексей Буравлёв стал вторым в кумите среди спортсменов 12-13 лет в весе до 55 килограммов. Он провёл пять поединков, уступив только в финале представителю Новосибирска. Отметим, что 18 апреля команда Псковской области примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Череповце.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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