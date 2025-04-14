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Общество

Псковичи стали участниками церемонии-презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве

Церемония-презентация национального проекта «Молодёжь и дети», а также форумов Росмолодёжи на 2025 состоялась на площадке Национального центра «Россия» в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

В мероприятии приняли участие представители делегации Псковской области: Анна Мизгирёва и Илья Мирный. В конце презентации на сцену вышли представители 89 регионов страны, и Псковскую область представляла Анна Мизгирёва.

  • Псковичи стали участниками церемонии-презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Псковичи стали участниками церемонии-презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Псковичи стали участниками церемонии-презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области
  • Псковичи стали участниками церемонии-презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве
    Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области

«Мы живем во времена, когда Россия предоставляет нам уникальные пути для самореализации и достижения успеха. Участие в форумах по различным областям позволяет нам расширить горизонты знаний и навыков», – подчеркнула Анна Мизгирёва.

По ее словам, благодаря поддержке президента, Росмолодёжи и таким программам, как #МыВместе, «Твой ход» и «Большая перемена», можно смело двигаться вперед, испытывая свои силы и достигая новых высот. Анна Мизгирёва призвала всех воспользоваться предложенными возможностями и воплотить мечты в реальность.

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