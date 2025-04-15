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Общество

Первая прогулка на сапбордах по Великой начнётся 19 апреля

Первые организованные прогулки на сапбордах по Великой в Пскове стартуют 19 апреля. Об этом сообщается в группе Sup-Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Организованная прогулка по городу начнётся в 17:00, её длительность – от 1,5 до 2 часов. Старт от Ольгинской часовни.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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