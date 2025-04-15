Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты

15:25, 15 апреля 2025, ПАИ

Хоккеисты псковского «Торнадо» 2009-2010 годов рождения выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты, который прошёл в Ледовом дворце Пскова с 11 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»















За медали боролись восемь команд из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Гомеля, Мурманска, Великого Новгорода и Пскова. По итогам группового этапа псковичи вышли в полуфинал, где обыграли петербургский «Мезон» в серии буллитов со счётом 4:3. «Торнадо» перевело этот матч в овертайм, забив шайбу на последней секунде третьего периода. В финале псковские хоккеисты выиграли у мурманской «КСШОР-Арктики» – 7:4.

Лучшими в составе псковского коллектива стали вратарь Тимофей Северин и нападающий Павел Зимин.

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