Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты

Хоккеисты псковского «Торнадо» 2009-2010 годов рождения выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты, который прошёл в Ледовом дворце Пскова с 11 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».

  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»
  • Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
    Фото: спортшкола «Олимп»

За медали боролись восемь команд из Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы, Гомеля, Мурманска, Великого Новгорода и Пскова. По итогам группового этапа псковичи вышли в полуфинал, где обыграли петербургский «Мезон» в серии буллитов со счётом 4:3. «Торнадо» перевело этот матч в овертайм, забив шайбу на последней секунде третьего периода. В финале псковские хоккеисты выиграли у мурманской «КСШОР-Арктики» – 7:4.

Лучшими в составе псковского коллектива стали вратарь Тимофей Северин и нападающий Павел Зимин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

На «Машиностроителе» пройдут испытания футбольного поля
15 апреля 2025

Хоккеисты псковского «Торнадо» выиграли домашний турнир памяти подвига 6-й роты
15 апреля 2025

Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы» пройдёт в середине мая
15 апреля 2025

Спортсмены Псковской области участвуют в чемпионате России по армрестлингу
15 апреля 2025

Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи
15 апреля 2025

Турнир по боксу «Малиновый звон» пройдёт в Пскове в 42-й раз
15 апреля 2025

Псковичка стала победителем «Весеннего пробега» в Гатчине
15 апреля 2025

Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...