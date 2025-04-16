Всемирный день голоса отмечается 16 апреля

07:42, 16 апреля 2025, ПАИ

16 апреля отмечается праздник, название которого изначально вызывает ассоциации с вокальными способностями человека. Это Всемирный день голоса, сообщает calend.ru. На самом деле, этот праздник, идея которого возникла в конце 1990-х годов, посвящён феномену человеческого голоса и его значению в жизни людей.

Инициатором создания международного праздника стала Американская академия отоларингологии в 2002 году. В России к его празднованию присоединились в 2006 году.

Цель Международного дня голоса – привлечь внимание врачей-специалистов и всех людей на Земле к уникальному явлению человеческого голоса, который позволяет общаться, выражать эмоции и чувства, а также наслаждаться красотой звучания.

Медицинские специалисты и профессионалы, работающие с голосовым аппаратом, подчеркивают, что для сохранения голоса и предотвращения заболеваний важно соблюдать простые правила здорового образа жизни. Например, летом рекомендуется избегать ледяных напитков, а в зимний период – не допускать переохлаждения и не употреблять газированные напитки, а также ограничивать потребление очень острой пищи.

Среди основных факторов, способствующих возникновению проблем с голосом, эксперты выделяют вредные привычки, особенно курение, а также игнорирование профилактики простудных заболеваний и стрессовые ситуации.