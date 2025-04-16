О набирающем популярность сервисе «Госуслуги. Дом» поговорят в программе «Среда обитания»

11:19, 16 апреля 2025, ПАИ

Заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 апреля.

Главной темой эфира будет набирающий популярность сервис «Госуслуги. Дом». Как он работает и какие возможности предлагает пользователям? Сколько их уже в России, в Псковской области? Какой функционал сервиса доступен жителям многоквартирных домов, а какой – жителям частного сектора?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».