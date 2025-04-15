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Культура

Приём заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области

Приём заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Участниками программы могут стать работники культуры, прибывшие в 2025 году для профессиональной деятельности в населённые пункты Псковской области с числом жителей до 50 тысяч человек. Им предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей.

В состав заявки соискателя должны входить заявление о предоставлении единовременной выплаты, копия паспорта, копия документа о профессиональном образовании, копия трудовой книжки. Полный список необходимых документов размещён на официальном сайте комитета. Там же опубликована информация о перечне вакантных должностей, при замещении которых предоставляется компенсационная выплата.

Заявление и прилагаемые документы нужно предоставить до 15 июля в комитет лично по адресу: 180004, Псков, Октябрьский проспект, 7а, кабинет № 8, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 или направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 180004, Псков, улица Некрасова, 23. Копии документов, входящие в состав заявки при личном обращении, подают одновременно с предъявлением оригиналов.

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