48 пожаров в неэксплуатируемых и бесхозных строениях произошло в Псковской области с начала года

12:58, 16 апреля 2025, ПАИ

48 пожаров в неэксплуатируемых и бесхозных строениях произошло в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Такие объекты являются источником повышенной пожарной опасности, ведь от случайно брошенной спички или окурка может возникнуть пожар. Так как в бесхозные строения всегда есть доступ, там могут играть дети или же собираться различные категории неблагополучных граждан, а их деятельность, в свою очередь, может привести к возгоранию. Причина, как правило, одна – неосторожное обращение с огнём», – отметили в пресс-службе.

В целях снижения уровня пожарной опасности собственникам таких строений необходимо обеспечить отключение неэксплуатируемых зданий, строений и сооружений от систем электроснабжения, а также провести комплекс мероприятий по их защите от несанкционированного доступа; организовать снос ветхих, не планируемых к эксплуатации зданий, строений и сооружений; проводить периодические осмотры указанных помещений на предмет наличия признаков несанкционированного доступа, а также выявления условий, способствующих возникновению пожаров.

«Во избежание трагедий гражданам рекомендуется не посещать бесхозные строения. Будьте бдительны! В случае пожара незамедлительно звоните по телефону 112. В целях предупреждения возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности, не допускайте халатного обращения с огнём!» – заключили в пресс-службе.