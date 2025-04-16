Около 34 тысяч человек пользуются сервисом «Госуслуги. Дом» в Псковской области

17:16, 16 апреля 2025, ПАИ

Около 34 тысяч человек пользуются сервисом «Госуслуги. Дом» в Псковской области, сообщил заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Алексей Крюков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 апреля.

«Это достаточно большое количество пользователей и от граждан поступило более десяти тысяч заявлений, которые будут рассмотрены в законном порядке. Некоторые присылают даже по десять заявлений сразу, но всё это обязательно рассматривается», – отметил гость студии и добавил, что для удобства пользователей предоставлены образцы обращений.

На сегодняшний день сервис «Госуслуги. Дом» используют более девяти миллионов человек по всей России. Планируется увеличить аудиторию до десяти миллионов пользователей.