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Общество

Более 95% многоквартирных домов Псковской области занесены в сервис «Госуслуги. Дом»

Более 95% многоквартирных домов Псковской области занесены в сервис «Госуслуги. Дом». Об этом сообщил заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Алексей Крюков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 апреля.

Алексей Крюков. Фото: ПАИ

«Всего около 6 020 многоквартирных домов числятся в Псковской области, в систему занесены сведения о более, чем 95% из них», – отметил гость студии.

Сейчас ведётся работа над ещё 201 домом в регионе, который пока не занесён в «Госуслуги. Дом». Благодаря работе системы удаётся чётко понять, сколько домов необходимо добавить в сервис, тем самым обеспечив жителям Псковской области возможность пользоваться приложением с удобством.

При этом есть часть домов, которые не попали в государственную информационную систему ЖКХ. «Квартиры в учёте стоят, а дома нет. Над этим также ведётся работа», – резюмировал Алексей Крюков.

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