Владимир Путин провел Президиум Госсовета РФ

18:39, 16 апреля 2025, ПАИ

Заседание Президиума Государственного Совета РФ по вопросам развития инфраструктуры для жизни состоялось 15 апреля, сообщает администрация президента.

В своем выступлении президент России Владимир Путин выделил основные задачи по развитию инфраструктуры. Он напомнил, что в национальном проекте «Инфраструктура для жизни» установлены следующие цели: до 2036 года необходимо построить 1 миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья. Из этой суммы к 2030 году планируется возвести 663 миллиона квадратных метров, что позволит достичь средней обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека.

Тем не менее, как отметил глава государства, в условиях текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации есть риски торможения. В настоящее время более двух тысяч проектов по строительству жилья в стране сталкиваются с переносом сроков сдачи на шесть месяцев. Застройщики испытывают снижение спроса со стороны граждан из-за высокой стоимости кредитов на фоне увеличенной ключевой ставки Банка России. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных уровней, становится недоступным для большинства людей.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», – отметил Владимир Путин.

Кроме того, понадобится разработать и программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов – прежде всего, в малых городах. Со сроком их ввода в эксплуатацию в 2026 году.

Президент также обсудил вопрос переселения граждан из аварийного жилья. По его словам, до 2030 года в новые квартиры переедут 345 тысяч человек, а не менее 6,2 миллиона квадратных метров непригодных для проживания зданий будет ликвидировано.

Одним из важных аспектов также является развитие жилищно-коммунального хозяйства. За последние шесть лет на эти цели из федерального бюджета было выделено более 600 миллиардов рублей. В результате модернизировано 3 655 различных объектов инфраструктуры и обновлено более десяти тысяч километров сетей.

В нацпроекте поставлена задача – ежегодно обновлять 2,5% коммунальной инфраструктуры. К 2030 году предстоит заменить 50 тысяч километров сетей. По оценкам, на широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года – потребуется не менее 4,5 трлн рублей – как бюджетных, так и частных инвестиций.

«Важно также выработать более чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тысяч. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», – подчеркнул Владимир Путин.

Важнейшее направление, востребованное у граждан, – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В прошлом году объем ИЖС составил 62,3 миллиона квадратных метров, что составляет примерно 58% от общего ввода жилья в стране. Президент отметил, что этому способствовали такие системные меры, как «дачная амнистия», программы социальной газификации, строительство и обновление дорог, развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а также упрощенный порядок подключения к электросетям. Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения данного сегмента жилья, акцентируя внимание на предоставлении земельных участков и их обеспеченности инфраструктурой. Важно создать надежные механизмы, которые позволят гражданам инвестировать свои средства в ИЖС.

Что касается развития и обновления дорожной сети, то на сегодняшний день более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях находятся в нормативном состоянии. Президент отметил, что национальный проект включает в себя дальнейшее развитие общественного транспорта. Не менее 85% автомобилей в его парке должны быть современными, удобными, экологичными и безопасными для граждан.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что благодаря поддержке президента и правительства отрасль в последние годы демонстрирует стабильный рост.

«Жилье – это центральный элемент, вокруг которого мы формируем свои планы. Особое внимание уделяем развитию ипотечного кредитования и расселению аварийных домов. Одновременно вместе с жилищным строительством обновляем всю инфраструктуру: ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальные объекты. Вся эта работа направлена на создание комфортных условий проживания людей», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

Итоги Президиума прокомментировал помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

«Сегодня на заседании был рассмотрен целый ряд крайне важных, чувствительных для людей вопросов. Президент поставил задачи по всем направлениям, составляющим инфраструктуру для жизни. Это и жилье, и коммунальное хозяйство, и благоустройство территорий, и ремонт дорог. Среди ключевых тем – развитие строительной отрасли, которая является одним из главных драйверов экономики страны и сегодня сталкивается с рядом сложностей. Глава государства дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах. Задача Госсовета – вместе с Правительством и регионами обеспечить их выполнение по всей России на благо наших граждан», – заключил он.