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Мужской хор ветеранов войны и труда Великих Лук представил новую песню «Солдат Победы»

Мужской хор ветеранов войны и труда Великих Лук представил новую песню «Солдат Победы». Видео в своём Telegram-канале опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В преддверии юбилея Победы слова к новой песне написал великолукский поэт и член Российского союза писателей Игорь Чучалов, а музыку – 80-летний композитор из Санкт-Петербурга Виктор Мосенков, сообщил Михаил Ведерников.

«Песня получилась очень мощной и вместе с тем душевной», – заметил губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил за такой подарок к юбилею Победы коллектив народного хора, его руководителя Татьяну Случаеву и всех, кто помог в создании записи.

«Крепкого здоровья ветеранам! Радуйте нас своим творчеством как можно дольше!» – заключил глава региона.

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