509 общественных и дворовых территорий обновили в Псковской области
509 общественных и дворовых территорий обновили в Псковской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Каждый год в регионе преображаются зоны отдыха, появляются новые спортплощадки и парки – те объекты, за которые голосуют жители.
Федеральный проект реализуют в России по решению президента. Работа по созданию комфортных условий шла по нацпроекту «Жильё и городская среда» и продолжится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в этом году. Он направлен на создание современной инфраструктуры, включая жильё, транспорт, социальные объекты и коммунальные системы, что обеспечит высокое качество жизни для всех жителей.
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